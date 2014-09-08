كارباخال قد يغيب عن دربي مدريد

عانى المدافع الايمن لنادى ريال مدريد دانى كارباخال من ألام فى الساق اليسرى فى التدريب الاخير لمنتخب إسبانيا قبل لقاء مقدونيا فى تصفيات بطولة أمم أوروبا.

وأوضحت صحيفة ماركا الاسبانية أنه تم استبعاد كارباخال من لقاء مقدونيا يوم الأثنين، كما تثور الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة ريال مدريد أمام اتلتيكو في دربي العاصمة الاسبانية ضمن منافسات الليجا.

وكان من المقرر أن يكون كارباخال الذى شارك فى ودية فرنسا منذ البداية، على مقاعد البدلاء فى لقاء مقدونيا ليتيح المجال امام مشاركة خوان فران، ولكنه تعرض لالام فى ساقه ولم يكمل التدريبات تجنبا لتعرضه لمزيد من المضاعفات.