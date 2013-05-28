متظاهرون يقذفون مشيخة الأزهر بالزجاجات والحجارة لعدم تنفيذ أحكام تعيينهم

قام العشرات من المحتجين برشق الحجارة وتحطيم عدد من سيارات الموظفين بمشيخة الأزهر احتجاجًا على عم تنفيذ أحكام القضاء بتعيينهم بالمعاهد التابعة لمشيخة الأزهر.

وقام أمن المشيخة بالرد عليهم عن طريق إلقاء الحجارة، ما دفع المتظاهرين بقذفهم بالزجاجات الفارغة التى أوقعت عدة إصابات بين الجانبين، بينما تجنبت قوات الشرطة العسكرية المتواجدة بالمشيخة التدخل بين الطرفين.

وذكرت شبكة 6 ابريل أن نتج عن الاشتباكات، تحطم بعض السيارات، وقام بعض المتظاهرون بالاعتداء اللفظي على أمن المشيخة، فيما قام بعض المتظاهرين بتهدئة زملائهم والهتاف “سلمية .. سلمية”.