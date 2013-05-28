أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

متظاهرون يقذفون مشيخة الأزهر بالزجاجات والحجارة لعدم تنفيذ أحكام تعيينهم

Google+ Print
متظاهرون يقذفون مشيخة الأزهر بالزجاجات والحجارة لعدم تنفيذ أحكام تعيينهم متظاهرون يقذفون مشيخة الأزهر بالزجاجات والحجارة لعدم تنفيذ أحكام تعيينهم

 

أرشيفية

قام العشرات من المحتجين برشق الحجارة وتحطيم عدد من سيارات الموظفين بمشيخة الأزهر احتجاجًا على عم تنفيذ  أحكام القضاء بتعيينهم بالمعاهد التابعة لمشيخة الأزهر.

وقام أمن المشيخة  بالرد عليهم عن طريق إلقاء الحجارة، ما دفع المتظاهرين بقذفهم بالزجاجات الفارغة التى أوقعت عدة إصابات بين الجانبين، بينما تجنبت قوات الشرطة العسكرية المتواجدة بالمشيخة  التدخل بين الطرفين.

وذكرت  6 ابريل أن نتج عن الاشتباكات، تحطم بعض السيارات، وقام  بعض المتظاهرون بالاعتداء اللفظي على أمن المشيخة،   فيما قام بعض المتظاهرين  بتهدئة زملائهم والهتاف “سلمية .. سلمية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه