بالصور : وزير الدفاع يصل قاعة المؤتمرات للمشاركة فى حفل تسليم الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين

وصل الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعمرو موسى، والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة والدكتور مصطفى الفقى والدكتور مصطفى حجارى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية السابق، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الشافى رئيس جامعة الازهر، لقاعة مؤتمرات الازهر بمدينة نصر لحضور احتفال تسليم الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين للملك عبدالله بن عبدالعزيز والتى سيتسلمها نيابة عنه وزير الخارجية السعودى الامير عبدالله فيصل.

كان مجلس جامعة الأزهر قد وافق على منح الملك عبد الله الدكتوراة الفخرية؛ نظرا لإسهاماته في المجالات الإنسانية، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على منح الملك عبد الله الدكتوراة الفخرية.

أحمد سامح