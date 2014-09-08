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بالصور..جنايات أسيوط تبدء محاكمة 53 متهمًا بينهم محافظ أسيوط الأسبق

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بدء محاكمة 53 متهمًا فى أسيوط

واصلت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبد الهادى محمد خليفة محاكمة 53 متهمًا فى القضية رقم 6176 لسنة 2013 جنايات ثان أسيوط، من بينهم الدكتور يحي كشك محافظ أسيوط الأسبق وعلى عز أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط، والمتهمون بالإنضمام لتنظيم أسس على خلاف القانون.
> ووجهت لهم النيابة العامة تهمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة والاشتراك وآخرون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، هم النقيب محمد أشرف طنطاوى معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، وقوات الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة وأطلقوا الخرطوش لمنعهم من أداء واجبهم فى الحفاظ على الأمن.

 

 

 

بدء محاكمة 53 متهمًا فى أسيوط

بدء محاكمة 53 متهمًا فى أسيوط

بدء محاكمة 53 متهمًا فى أسيوط

بدء محاكمة 53 متهمًا فى أسيوط

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