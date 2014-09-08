حملة امنية تضبط اربع متهمين فى قضايا مخدرات وسلاح بالمنوفية

شنت مديرية امن المنوفية حملة امنية لضبط الخارجين عن القانون والصادر ضدهم احكام بالحبس , حيث تمكنت الحملة من ضبط مبروك محمد صقر المقيم بقرية طملاى مركز منوف والمطلوب فى قضية مخدرات، وصدر ضدة حكم بالحبس 3 سنوات و50000 بجلسة 20 مايو 2014.

كما تم ضبط عمرو عبد الفضيل نصر المقيم بشبرا الخيمة – قليوبية مطلوب فى قضية مخدرات، ومحكوم عليه بالسجن 3سنوات وغرامة 50000جنية بجلسة 4 مارس 2014.

وتمكنت الحملة من ضبط فتح الله فتح الله على خليل المقيم بقرية منشأة سلطان مركز منوف والمطلوب فى الجناية رقم 15972\514ج ك مركز منوف بالشروع فى القتل واستخدام اداة وصدر ضدة حكم بالحبس المؤبد، كما تمكنت الحملة من ضبط ياسر دسوقى على عثمان مقيم بقرية طنبشا مركز بركة السبع والصادر ضده حكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 10000 فى قضية مخدرات.