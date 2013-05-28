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القبض على سائق “حنطور” تعدى على رجل مرور

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القبض على سائق “حنطور” تعدى على رجل مرور القبض على سائق “حنطور” تعدى على رجل مرور

اعتدى صاحب عربة حنطور بالمنوفية، على رقيب شرطة بالضرب والسب لرفضه الالتزام بتعليمات السير، تم نقل رقيب الشرطة إلى مستشفى منوف المركزي وتحرير محضر بالواقعة،

تلقى اللواء أحمد عبد الرحمن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث منوف يفيد تعدي مواطن على رقيب شرطة بالضرب والسب، ونقل المصاب إلى مستشفى منوف العام .

تبين قيام أحمد كمال زكى، “عربجى” حنطور، ومقيم بمدينة منوف بالتعدي بالسب والضرب على رقيب الشرطة مبروك عبد الحكيم، من قوة المديرية أثناء قيامة بتنظيم حركة المرور أمام موقف السيارات ” منوف – القاهرة ” بمدينة منوف دائرة القسم وإحداث إصابته لرفض الالتزام بتعليمات رجال المرور وإصرار ه على السير عكس الاتجاه على مزلقان القطار المجاور للموقف.

تمكنت وحدة المباحث من ضبط المذكور ، تم تحرير محضر يحمل رقم 3053 جنح قسم منوف لسنة 2013 وباشرت النيابة التحقيقات.

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