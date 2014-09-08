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نجاة قيادي في «مجلس شورى ثوار بنغازي» من محاولة اغتيال

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نجا آمر سرية مالك، زياد بلعم، القائد الميداني لكتيبة عمر المختار، والقيادي في «مجلس شورى ثوار بنغازي، من محاولة اغتيال في مدينة بنغازي شرق ليبيا، حيث أصيب ونقل لمركز بنغازي الطبي لتلقي العلاج.

وذكر مصدر أمني في بنغازي الليلة الماضية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلًا من الرصاص على بلعم وسط المدينة، مما أدى لإصابته.

تجدر الإشارة إلى أن زياد بلعم القائد الميداني لكتيبة عمر المختار والقيادي بمجلس شوري ثوار بنغازي، قد تعرض لمحاولة اغتيال مرتين، الأولي بطلاق نار مباشر، والثانية من خلال زرع عبوة ناسفة.

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