المتهم الرابع في قضية التخابر مع قطر: مرسي هرب وثائق الجيش وأماكن تمركزها بسيناء

اعترف المتهم الرابع احمد علي عبده عفيفي فى تحقيقات نيابة امن الدولة باشراف المستشار تامر فرجانى المحامى العام الاول فى قضية ” التخابر مع قطر ” والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط و10 اخرين بالتخابر مع المخابرات القطرية وقناة الجزيرة وتهريب مستندات ووثائق عسكرية بمشاركته في اعتصام رابعة العدوية من يوم28/6/2013 وحتى فض الاعتصام وتوليه مسئولية توفير وسائل الإعاشة والتغذية للمعتصمين ،وانه في غضون شهر ديسمبر عام 2013 تقابل والمتهميين الخامس خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان “محبوس ” 31 سنة – مدير انتاج بقناة مصر والسادس محمد عادل حامد كيلان “محبوس” 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والتاسعة – أسماء محمد الخطيب “هاربة ” مراسلة بشبكة رصد الاعلامية والعاشر علاء عمر محمد سبلان “هارب” اردنى الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية بمسكن المتهم الخامس بالعمارة رقم 28 الحي 11 مجاورة 3 شقة 6 اسكان الشباب – مدينة السادس من اكتوبر .

كما اعترف المتهم انه كان بحوزة المتهمة التاسعة حقيبة بداخلها مجموعة من الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن وهيئة الرقابة الإدارية والموجهة الي رئاسة الجمهورية إبان حكم المتهم الاول للبلاد وتضمنت معلومات عن تسليح القوات المسلحة المصرية وحجمها وتشكيلاتها المتنوعة واماكن تمركزها بسيناء وكذا معلومات عن تسليح الجيش الاسرائيلي وعدد الإناث والذكور به واماكن تمركز منصات الصواريخ وبيانات تفصيلية عن اعضاء الكنسيت الاسرائيلي وانتماءاتهم الحزبية .

> واضاف المتهم فى اعترافاته ان المتهمة التاسعة ابلغته بتحصلها علي تلك المستندات من المتهمة الثامنة كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 28 سنة – طالبة والتي تحصلت عليها بدورها من والدها المتهم الثالث إبان عمله كسكرتير خاص للمتهم الاول خلال فترة رئاسته للبلاد وانهما يرغبان – اي المتهمان الثالث والثامنة – في تسليم الوثائق والأوراق انفة البيان لقناة الجزيرة القطرية لنشرها واعقب ذلك قيامه والمتهمون الخامس والسابع والعاشر بنسخ تلك المستندات وارسالها الى المتهم الحادي عشر إبراهيم محمد هلال “هارب”– رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية – عبر البريد الالكتروني .

> واعترف المتهم باتفاقه والمتهمين التاسعة والعاشر علي سفر الاخير الي دولة قطر لبحث كيفية تسليم الجانب القطرى اصول المستندات سالفة البيان ،ونفاذا لذلك فقد غادر الاخير الى دولة قطر والتقى والمتهم الحادي عشر وحمد بن جاسم رئيس مجلس ادارة قناة الجزيرة وضابط بجهاز المخابرات القطري بفندق شيراتون الدوحة واتفقوا معه علي ضرورة استلامهم اصول المستندات آنفة البيان ونقلها من مصر الى قطر مقابل مبلغ مليون دولار وتقاضى منه المتهم العاشر مبلغ خمسين الف دولار وقام الاخير بتحويل مبلغ عشرة الاف دولار لصالحه-اى المتهم الرابع- عبر شركة ويسترن يونيون وقام باستلامه المتهم الخامس .

> وانه نفاذا لذلك اتفق والمتهمون السادس محمد عادل حامد كيلان “محبوس” 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والسابع احمد إسماعيل ثابت إسماعيل “محبوس” 28 سنة – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والعاشر علاء عمر محمد سبلان “هارب” اردنى الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية علي ان يقوم الاخير بنقل الحقيبة وما تحويه من مستندات الي دولة قطر خلال ايا من رحلاته الجوية المتجهة الي مطار الدوحة باعتباره يعمل مضيفا جويا ولا يخضع لاجراءات التفتيش المعتادة علي ان يستلم منه تلك الحقيبة بمطار الدوحة احد ضباط جهاز المخابرات القطرية .

> واختتم المتهم اقراره بتقابله والمتهمة الثامنة والتي ابلغته بتضرره من عدم نشر المستندات انفة البيان عبر قناة الجزيرة وانها تحتفظ بمجموعة اخري من ذات نوعية المستندات المشار اليها وسوف تقوم لاحقا بتسليمها له حال نشر وإذاعة المستندات السابقة عبر قناة الجزيرة.