الأوقاف تقرر الإسهام في تحسين البنية التعليمية لـ100 مدرسة ومعهد أزهري

قررت وزارة الأوقاف الإسهام في تحسين البنية التعليمية لمائة مدرسة ومعهد أزهري ، وبخاصة فيما يتصل بالوسائل التعليمية والتكنولوجية ، في إطار رسالتها الوطنية ، واستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية .

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن التحسين يتم في مناطق : سيناء ، وحلايب وشلاتين ، وسيوة ، والواحات ، والمناطق النائية ، والعزب والنجوع .

وأضاف أن التنفيذ يتم من خلال التعاون والتنسيق مع الأزهر الشريف ، ووزارتى التربية والتعليم ، والاتصالات التي ستقوم بتوفير بعض أجهزة الكمبيوتر وأجهزة العرض ، عملا على تحسين الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب والطالبات .

أ ش أ