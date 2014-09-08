أخبار عاجلة

8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأوقاف تقرر الإسهام في تحسين البنية التعليمية لـ100 مدرسة ومعهد أزهري

Google+ Print
الأوقاف تقرر الإسهام في تحسين البنية التعليمية لـ100 مدرسة ومعهد أزهري الأوقاف تقرر الإسهام في تحسين البنية التعليمية لـ100 مدرسة ومعهد أزهري

ارشيفية

قررت وزارة الأوقاف الإسهام في تحسين البنية التعليمية لمائة مدرسة ومعهد أزهري ، وبخاصة فيما يتصل بالوسائل التعليمية والتكنولوجية ، في إطار رسالتها الوطنية ، واستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية .

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن التحسين يتم في مناطق : سيناء ، وحلايب وشلاتين ، وسيوة ، والواحات ، والمناطق النائية ، والعزب والنجوع .

وأضاف أن التنفيذ يتم من خلال التعاون والتنسيق مع الأزهر الشريف ، ووزارتى التربية والتعليم ، والاتصالات التي ستقوم بتوفير بعض أجهزة الكمبيوتر وأجهزة العرض ، عملا على تحسين الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب والطالبات .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية