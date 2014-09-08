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نفوق 4 روؤس مواشي واحتراق غرفتين بمنزل بالمنوفية

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نفوق 4 روؤس مواشي واحتراق غرفتين بمنزل بالمنوفية نفوق 4 روؤس مواشي واحتراق غرفتين بمنزل بالمنوفية

صورة أرشيفية

نشب صباح اليوم حريقين بمركز الشهداء ومركز منوف تسببا فى نفوق عدد من المواشى واحتراق غرفتين بمنزل اخر.

حيث تبلغ لمركز شرطة الشهداء بنشوب حريق بحظيرة ماشية بزاوية الناعورة مشيدة بالطوب والاخشاب على مساحة 105متر ملك كمال ابو حشوة “عامل زراعى ” مما ادى الى نفوق 4 مواشى و4 رؤؤس أغنام وكمية من المحاصيل، وبسؤال مالكها رجح ان يكون سبب الحريق القاء احد المارة سيجارة مشتعلة، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 3557 إدارى مركز الشهداء لسنة 2014م.

كما تبلغ لمركز منوف بنشوب حريق بمنزل بقرية برهيم وتبين ان الحريق نشب بحجرتين أعلى سطح منزل مكون من أربعة طوابق ملك صلاح عبد الباسط عبيد 57 سنة وبسؤال مالك المنزل ارجح ان يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفى الشبهة الجنائية.

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