مندوب مصر بجنيف يلتقي مدير منظمة العمل الدولية

التقى عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، الاثنين، بمدير عام منظمة العمل الدولية جاى رايدر.

واستعرض «رمضان»، خلال لقائه مع مدير منظمة العمل الدولية، أولويات الحكومة المصرية على صعيد التشغيل والحماية الاجتماعية وإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، كما ناقش مع المدير العام فرص تعزيز التعاون القائم بين مصر والمنظمة لمساندة الخطط الوطنية المصرية في هذا الشأن.

وأكد «رمضان» أن إيجاد فرص عمل لائقة للشباب مسألة تحظى بموقع متقدم على قائمة أولويات الحكومة المصرية، معرباً عن ترحيب مصر باستمرار التعاون مع المنظمة للدفع بأجندة تشغيل الشباب على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، خاصة أن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تعتبر الأعلى عالميًّا من حيث معدلات بطالة الشباب.

وأشار إلى أن مصر لا تزال على التزامها بتعزيز مناخ الحرية النقابية بشكل يتناغم مع التزامات مصر بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تم تأسيسه مؤخرًا يوفر محفلاً مناسبًا لتطوير التفاعل البناء بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال حول قضايا العمل المختلفة في مصر.

وأعرب «رمضان»، خلال اللقاء، عن تطلع مصر نحو أن تلعب المنظمة دورًا فعالاً في الترويج لقضايا محاربة الفقر وتوظيف الشباب والعمل اللائق وحقوق العمالة المهاجرة، في إطار مفاوضات الأمم المتحدة حول الأجندة الدولية الجديدة للتنمية، مشيرًا إلى أن هذه الموضوعات التي تمثل مصلحة أساسية للدول النامية تصب بشكل مباشر في صالح إحراز تقدم على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.