ممارسة الرياضة بعد الولادة القيصرية تحسن صحة المرأة

يؤكد الدكتور عمرو حسن مدرس النساء والتوليد بالقصر العينى، أنه إذا كانت ولادتك قيصرية، فالمراحل المتبعة لممارسة التمارين الرياضية تختلف بطبيعة الحال عن نظيرتها الطبيعية، نتيجة لظروف وملابسات الولادة القيصرية التى تفرض عليك عدم الإسراع فى ممارسة الرياضة حتى تتأكدى تماما من التئام الجرح الناتج عن الولادة.

 بعد الولادة بيوم: احرصى على القيام ببعض الحركات الرياضية فى السرير، مثل تحريك منطقة الحوض وأخذ نفس عميق من منطقة البطن مع شدها، وتحريك منطقتى الرقبة والأكتاف.

>  عندما تشعرين بالقدرة على الحركة: حاولى المشى قليلا خلال اليوم مع تحريك منطقة أسفل الظهر والحوض.

>  بعد (8-10 أشهر): استشيرى طبيبك

 تحتاج الأم الوالدة إلى أداء تمارين رياضية بعد الولادة تساعدها على إعادة جسمها إلى ما كان عليه.

>  وفكرة ترهّل البطن مشكلة تؤرق أغلب الأمهات.. لكن بإمكانك أن تقومى بتمرين بسيط..ومع المداومة عليه ستلاحظين أن عضلات بطنك قد بدأت بالعودة على ما كانت عليه قبل الولادة وربما أفضل.. التمرين ببساطة هو شفط البطن للداخل لمدة 5 ثوان ثم الاستراحة لمدة 2_3 ثوان ويكرّر ذلك عدّة مرات.

>  ومع التقدم بالتمرين يمكنك زيادة مدة الشفط وإطالة مدة التمرين.. ويفضل أن تؤدى هذا التمرين أثناء الراحة أو الجلوس أمام التلفاز حتى يصبح هذا التمرين عادة.

>  وهذه بعض التمارين المفيدة لما بعد الولادة مع مراعاة استشارة الطبيب إذا كنت قد أجريت عملية قيصرية قبل البدء بهذه التمارين.. ولكن من المهم: أن تمشى قبل أداء التمارين مدة من 10_15 دقيقة.