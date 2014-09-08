مترو دبي .. خمسة أعــوام مـن النـجـاح

يحتفل مترو دبي غداً الثلاثاء الموافق التاسع من سبتمبر 2014، بمرور خمسة أعوام على تشغيله وسط مؤشرات نجاح كبيرة في الكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وتحقيق أعلى معايير السلامة العالمية، وفي عدد مستخدمي المترو الذين بلغ عددهم منذ تشغيله في سبتمبر 2009، وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي قرابة 500 مليون راكب.

ففي مثل هذا اليوم من عام 2009، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) الخط الأحمر لمترو دبي الذي يبلغ طوله 52 كيلومترا، ويضم 29 محطة، بينها 4 محطات تحت الأرض، و24 محطة مرفوعة عن الأرض، ومحطة واحدة في المستوى الأرضي، وبعد مرور عامين على تشغيل الخط الأحمر وتحديداً في التاسع من سبتمبر 2011، افتتح سموه الخط الأخضر لمترو دبي الذي يبلغ طوله 23 كيلومترا، ويضم 18 محطة منها 6 محطات تحت الأرض و12 محطة مرفوعة عن الأرض، ويشترك الخطان الأحمر والأخضر في محطتي الاتحاد وبرجمان.

وأكد مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات بدبي أن هذا الإنجاز الكبير تجاوز حدود الإمارة، ليصل إلى مختلف دول العالم، حيث أكد مكانة دبي على خارطة العالم، بوصفها مدينة عالمية بامتياز، ومركزا للتجارة والاقتصاد ونمطَ العيش المتقدم، وأضفى مترو دبي بعداً جماليا آخر يضاف إلى معالم وإنجازات إمارة دبي البارزة خاصة أنه استخدم فيه أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال صناعة القطارات، ويعتبر أطول مشروع مترو في العالم دون سائق.

وقال: إن مشروع مترو دبي هو إحدى الأفكار السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله) في توفير بنية تحتية عالمية المستوى، تجعل من مدينة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، وتستند الفكرة على القناعة الراسخة لسموه بأهمية نظام المترو في تحقيق وتوفير متطلبات النمو العمراني الذي تشهده المدينة، وقد رأى سموه أن يكون المترو هو العمود الفقري لنظام المواصلات الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ويوفر التنقل السهل والآمن للركاب، مشيراً إلى أن سموه وجه أن تكون مرافق المترو على مستوى عالمي من الرقى والفخامة.

وذلك بهدف توفير نظام نقل متكامل، وقادر على مواكبة حركة التنمية الشاملة، التي تشهدها إمارة دبي، وتلبية الطموحات المستقبلية للإمارة، كما يعد ترجمةً صادقة لخطة دبي الاستراتيجية 2015 بشكل عام، وقطاع البنية التحتية والبيئة بشكل خاص، المتمثلة في تحقيق انسيابية التنقل، وتحسين مستويات السلامة، وجعل وسائل النقل الجماعي الخيار المفضل للتنقل، مؤكداً أن تشغيل مترو دبي بهذه الكفاءة العالية يعد إنجازاً جيداً يضاف لسلسة الإنجازات التي تحققها إمارة دبي، حيث تجاوزت نسبة التزام المترو بجدول مواعيد الرحلات 98% وهي نسبة عالية.

وتقدم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة بالشكر للشركاء الاستراتيجين الذين كانت جهودهم سبباً في نجاح الهيئة في تشغيل مترو دبي بنجاح، وفي مقدمة هؤلاء الشركاء القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لأمن المواصلات، وشركة سيركو التي تتولى تشغيل المترو، كما تقدم بالشكر لمستخدمي مترو دبي، الذين أصبح المترو خيارهم الأول في التنقل بين مختلف مناطق إمارة دبي على التزامهم باللوائح والقوانين التي تنظم عملية استخدام المترو، وحفاظهم على مرافق المشروع، حيث لم تسجل طيلة السنوات الخمس الماضية أية أعمال إخلال أو إتلاف متعمد لمرافق المشروع، وأثنى سعادته على جهود موظفي هيئة الطرق والمواصلات وتحديداً موظفي مؤسسة القطارات على جهودهم في الأشراف والمتابعة على عملية التشغيل للمترو.

وأعرب الطاير عن سروره بالمؤشرات الإيجابية لتنامي عدد مستخدمي مترو دبي، التي تؤكد أن خطة هيئة الطرق والمواصلات في زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، تسير في الطريق الصحيح، وأن هناك تحولاً وتطورا في ثقافة المجتمع تجاه وسائل النقل الجماعي، حيث بدأ الناس يتلمسون فوائد ومزايا منظومة النقل الجماعي، ومنها الراحة النفسية والجسدية في التنقل بكل يسر وسهوله، وتقليل نفقات الوقود وصيانة المركبات.

وقال: إن عدد مستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي منذ تشغيله في التاسع من سبتمبر 2009، وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، بلغ 333 مليوناً و661 ألفاً و32 راكبا، مشيرا إلى أن عدد الركاب شهد نمواً مطردا، حيث قفز من 38 مليوناً و887 ألفاً و718 راكباً في عام 2010 إلى 60 مليوناً و24 ألفاً و794 راكباً في عام 2011، ليصل في عام 2013 إلى 88 مليوناً و886 الفاً و539 راكباً، وبلغ عدد مستخدميه في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 67 مليوناً و54 ألفاً و535 راكبا، فيما بلغ عدد مستخدمي الخط الأخضر الذي افتتح في التاسع من سبتمبر 2011 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي 134 مليونا و251 ألفاً و247 راكبا، حيث بلغ عدد مستخدميه في عام 2012 قرابة 37 مليونا و577 ألف راكب، ارتفع في عام 2013 إلى 48 مليوناً و872 ألفاً و719 راكبا، وبلغ عدد مستخدميه في العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي 38 مليوناً و819 ألفا و433 راكبا.

وقال مطر الطاير: إن هذه المؤشرات تؤكد أن هيئة الطرق والمواصلات، ماضية في طريقها لتحقيق هدفها الاستراتيجي برفع نسبة الرحلات التي تكون بواسطة وسائل النقل الجماعي إلى 30% من إجمالي عدد الرحلات بحلول عام 2030، حيث وصلت هذه النسبة إلى 13% في عام 2013، مشيرا إلى أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها حكومة دبي في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجماعي، أثبتت نجاحها وفاعليتها، وساهمت في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ وفي إنعاش الحركة الاقتصادية، وتعزيز الأنشطة السياحية، وتوفير المواصلات الآمنة والسهلة بما يشجع على التنقل وينعش الاقتصاد، وزيادة القوة التنافسية لدبي في تنظيم الفعاليات الدولية مثل المؤتمرات، والأحداث الرياضية، وسباقات الخيل، ولعل أهمها فوز مدينة دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، إلى جانب المحافظة على البيئة وخفض التبعات المالية للاختناقات المرورية ، إضافة إلى تحول الطلب من استعمال السيارات الخاصة إلى وسائل النقل الجماعي.

محطات هامة في مسيرة إنجاز مشروع مترو دبي:

• مترو دبي هو إحدى الأفكار السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، كجزء من رؤيته لمدينة دبي كمرز عالمي للمال والأعمال.

> • 21 مارس 2006، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ـ رعاه الله ـ الأعمال الإنشائية في مشروع مترو دبي في حفل رسمي أقيم في مدينة جميرا في دبي.

> • 29 يوليو 2006، صب أول عمود خرساني للجسر العلوي لمترو دبي بين التقاطعين السادس والسابع على شارع الشيخ زايد.

> • 10 يناير 2007، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعمال الحفر الأساسية لأنفاق مشروع مترو دبي، وضغط سموه على زر تشغيل حفار الأنفاق العملاق (الوقيشة)، معلنا بذلك انطلاق أعمال الحفر من محطة الاتحاد باتجاه إلى خور دبي وصولاً إلى محطة برجمان.

> • 7 مارس 2008، وصلت الدفعة الأولى من عربات مترو دبي إلى ميناء جبل علي، وقد بلغ عددها عشر عربات.

> • 20 سبتمبر 2008، دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ التشغيل الفني التجريبي لمترو دبي على المسار الاختباري.

> • 9/9/2009 دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التشغيل الرسمي للخط الأحمر، الذي انطلق بعشر محطات.

> • 9/9/2011 دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التشغيل الرسمي للخط الأخضر لمترو دبي.

معلومات مهمة :

• يبلغ إجمالي طول الخطين قرابة 75 كيلومترا منها 52 كم للخط الأحمر و23 كم للخط الأخضر.

> • يتكون مسار الخطين من أجزاء تحت الأرض، خاصة في وسط المدينة، والباقي على جسور علوية إضافة إلى جزء محدود من الخط الأحمر (3.3 كم) على مستوى الأرض.

> • يتكون القطار من خمس عربات مكيفة بالكامل، تبلغ سعتها الإجمالية حوالي 650 راكبا، ويسير القطار بصورة آلية دون سائق.

> • يبلغ العدد الإجمالي للقطارات المتوفرة لخدمة شبكة مترو دبي 79 قطارا، يعمل منها حاليا في الخدمة اليومية 51 قطارا للخط الأحمر و16 قطارا للخط الأخضر.

> • الطاقة الاستيعابية التصميمية لشبكة مترو دبي تبلغ حوالي 26000 راكب في الساعة لكل اتجاه في كل من خطي المترو (الأحمر والأخضر)، ومن المتوقع أن ينقل الخطان في عام 2020 حوالي 800 ألف راكب في اليوم، و292 مليون راكب في العام تقريباً.

> • متوسط عدد الركاب اليومي للمترو بلغ خلال بعض شهور الذروة من هذا العام قرابة 360 ألف راكب، وبمعدل خدمة بلغ حوالي 20 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه في كل من خطي المترو (الأحمر والأخضر)، وهذا المعدل يقدر بما نسبته حوالي 40% من الطاقة الاستيعابية التصميمية لشبكة مترو دبي.

> • تم إنشاء ثلاثة مباني لمواقف السيارات متعددة الطوابق تقدر سعتها بأكثر من 8000 موقف.

يضم التصميم الداخلي لمحطات المترو خمسة نماذج هي:

التراثي: ويرمز لثقافة وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

التراب: ويرمز إلى الانطلاقة الحضارية والعمرانية لدبي التي لها من القوة ما يشبه قوة تحمل الأرض وتربتها.

الهواء: ويرمز إلى الانشراح والبهجة التي تضفيها مدينة دبي على سكانها وزوارها.

النــار: وترمز إلى الطاقة والعنفوان والإرادة القوية التي يتحلى بها قادة دبي.

المـاء: ويرمز إلى القيم الإنسانية التي تسعى دبي إلى تحقيقها في جميع منجزاتها الحضارية.