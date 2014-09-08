السفارة المصرية بالخرطوم تناشد أعضاء الجالية المصرية باستخراج الجواز المميكن قبل نوفمبر 2015

ناشدت السفارة المصرية بالخرطوم، أعضاء الجالية المصرية بمختلف الولايات السودانية، من الذين لم يتمكنوا حتى الآن من استخراج جوازات السفر المميكنة، ضرورة الإسراع في استخراجها قبل حلول الأول من نوفمبر من العام القادم 2015.

وأكدت السفارة المصرية بالخرطوم – في بيان لها اليوم – ، أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في مصر، أفادت – ردا على استفسار البعثات المصرية بالخارج عن إمكانية مد صلاحية جوازات السفر اليدوية – بأن العمل بجوازات السفر العادية “اليدوية”، سوف يتوقف اعتبارا من الأول من نوفمبر 2015.

وطالبت السفارة ، الجالية المصرية المقيمة بالسودان باستخراج الجوازات المميكنة، حتى يتسنى لهم التعامل بسهولة ويسر مع السفارة، وإنجاز أعمالهم من خلال السفارة وفقا للبيانات الحديثة المدونة بجواز السفر المميكن.

أ ش أ