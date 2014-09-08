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محافظ السويس: تطوير محطات البنزين ومركز التدريب وصيانة للأجهزة

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محافظ السويس: تطوير محطات البنزين ومركز التدريب وصيانة للأجهزة محافظ السويس: تطوير محطات البنزين ومركز التدريب وصيانة للأجهزة

اللواء العربي السروي محافظ السويس

عقد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، اجتماعًا بمجلس إدارة مشروع مركز التدريب والصيانة لوضع ضوابط وقواعد لتنظيم العمل داخل المشروع وطرح أفكار جديدة تعظم من الموارد المالية و تحسين الخدمة التي تقدم وتطوير محطة بنزين ورش المحافظة وإضافة خدمات جديدة بها.

وأشار المحافظ إلى أن تحقيق العدالة الإجتماعية بين العاملين والعمل الفعلي بالمشروع هو أساس نجاح المشروع.

حضر الاجتماع المهندس محمد مرسي، السكرتير العام للمحافظة وسامي بحيري، رئيس حي الأربعين وعز الدين محمد، مدير المشروع ومديري التخطيط والمتابعة والشئون المالية والإدارية والبيئة والورش.

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