وزير الخارجية يستقبل المفوض العام لـ«أونروا»

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، صباح الاثنين، بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى «الأنروا»، وتناولا أوضاع اللاجئين الفلسطينين والتسهيلات التي تقدمها الوكالة لهم.

وقال بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن شكري عرض الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، مع ضرورة العمل على تهيئة المناخ أمام استئناف مفاوضات الحل النهائي، بما يؤدي إلى التوصل لتسوية دائمة للقضية الفلسطينية تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض شكري التحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة، بالتنسيق مع حكومة مملكة النرويج، بما يسمح بإعادة إعمار ما تم تدميره في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مشددا على ضرورة رفع الحصار الإسرئيلى عن قطاع غزة من خلال فتح المعابر.

وأكد المسؤول الأممي على الأهمية البالغة لدور مصر في تحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتوفير كل أشكال الدعم الذي تقدمه مصر لأنظمة الوكالة.

وأعرب كرينبول عن تطلعه لأهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار القائم، بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية والمساعدات الدولية الخاصة بإعادة الإعمار، فضلا عن ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، معربا عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين الوكالة ومصر، وبما يتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.