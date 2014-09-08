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«القاهرة» تنظم مؤتمرا عن «التحكيم في مجالات الاقتصاد والاستثمار»

  • مصر
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يعقد مركز جامعة القاهرة للتحكيم، السبت المقبل، مؤتمرا عن أثر التحكيم في مجالات الاقتصاد والاستثمار، برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة .

وقال الدكتور حسن الجميعي، مدير المركز، إن افتتاح المؤتمر سيشهد حضور المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات، والمهندس هاني ضاحي، وزير النقل، إلى جانب حضور أساتذة وخبراء التحكيم في .

تدور أعمال الجلسة الرئيسية للمؤتمر تحت عنوان «التحكيم كوسيلة مثلى لفض المنازعات محليا ودوليا»، وتشمل محاور الجلسة التعريف بالتحكيم وانعقاد الخصومة، وإجراءات التحكيم والقوانين واجبة التطبيق، والتحكيم المؤسسي، والتحكيم في المنازعات التجارية المحلية والدولية والمنازعات المدنية والعقارية والعقود الإدارية .

وتبدأ بعد ذلك جلسات الدورة التدريبية، والتي تستمر لمدة 3 أيام، وتتضمن 8 محاضرات حول التحكيم في مجالات الشركات والبنوك، والتحكيم في القطاعين الزراعي والصناعي، والتحكيم في مجال العقود الإدارية وعقود الدولة، والتحكيم في مجال عقود البترول، والتحكيم في مجال الإنتاج السنيمائي والبث الفضائي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتحكيم واتفاقيات ضمان الاستثمار التحكيم وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وإصدار أحكام التحكيم وتنفيذها .

وأوضح الجميعي أن المشتركين في الدورات التدريبية سيحصلون على شهادة بالمشاركة في المؤتمر، وشهادة أخرى باجتياز الدورة التدريبية الأولى.

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