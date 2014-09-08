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أحمد هيكل يطالب بتطوير منظومة الجهاز الإداري للدولة

  • مصر
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طالب أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية، بتطوير منظومة الجهاز الإداري للدولة، لتيسير الأمر على المستثمرين.

وانتقد، في جلسة «معوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح» بمؤتمر «.. طريق المستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في الفترة من 7 - 9 سبتمبر 2014، تأخر حصول المستثمر على الخدمات المقدمة إليه فيما يتعلق بمشروعاته، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة الأزمات المالية، وضرورة وجود ضمانات تسهل عمل المستثمر، مطالبا بوجود رؤية واضحة.

وأضاف يوجد فرص اسثمارية على الأرض لكن المشكلة في تحويل الفكرة إلى مشروعات، خاصة الكبيرة منها تكون قليلة جدًا، مشيرًا إلى أن عدد الناس القادرين على استغلال التمويل في تلك المشروعات، سواء بالحكومة أو القطاع الخاص، محدود للغاية.

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