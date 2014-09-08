سقوط 12 صاروخا على مدينة الزاوية في ليبيا

قال الناطق الرسمي باسم ما يعرف بـ«المجلس الأعلى المؤقت لثوار الغربية الليبي»، رمضان زعميط، إن 12 صاروخاً أطلقوا من منطقة ورشفانة على مدينة الزاوية الليبية.

وقال زعميط في تصريح صحفي الإثنين، إن عدداً من الصواريخ سقطت بالقرب من مخازن شركة الزاوية لتكرير النفط، مؤكداً أن صاروخاً آخر سقط على أحد المنازل الخالية من السكان.

وأشار إلى أن المجلس يسعى للقبض على بعض الأفراد الذين يزعزعون أمن المنطقة، بحسب وصفه، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية بمدينة الزاوية مستقرة وهادئة وتسير بشكل طبيعي.

من جانبه، نفى رئيس مجلس شورى ورشفانة، محمد تنتوش، إطلاق صواريخ من ورشفانة باتجاه مدينة الزاوية.