نيزك يتسبب في انفجار مدو قرب المطار الرئيسي بنيكاراجوا

تسبب سقوط نيزك، الإثنين، في انفجار قرب مطار أوجوستو سيزار سانديو الدولي بالعاصمة النيكاراجوية ماناجوا، الرئيسي في البلد اللاتيني.

وتبين أن النيزك ربما يكون قد سقط من الكويكب الذي يعرف باسم «2014 آر.سي» لدى مروره قرب الأرض في نفس توقيت الحادث.

وقال الخبير في الظواهر الأرضية بمعهد نيكاراجوا لدراسات الأرض، ويلفريد ستراوتش: «نحن متفقون على أنه كان نيزك».

كما قال عالم الفلك في المرصد الفلكي التابع للوحدة الوطنية المستقلة في نيكاراجوا، أومبرتو سابايوس، إن السلطات كانت على علم بمرور الكويكب قرب الأرض فوق منطقة أريزونا.