ضبط 3 كيلو بانجو بحوزة مزارع جنوب الأقصر

تمكنت قوات الشرطة بمركز اسنا جنوب محافظة الأقصر من ضبط 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وسلاح أبيض بحوزة مزارع.

تلقي اللواء منتصر ابو زيد، مدير امن الأقصر اخطاراً من العقيد محمد بهاء رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت يفيد بضبط المدعو احمد .ع.ح. ح “29 سنه مزارع و مقيم السباعيه بمحافظة اسوان و بحوزته نحو 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وسلاح ابيض عبارة عن مطواة قرن غزال وتليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للبانجو بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بغرض الدفاع عن النفس والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

حرر محضر بالواقعة رقم 4693 اداري مركز اسنا لسنه 2014 و وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.