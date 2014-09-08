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الاتحاد الأوروبي قد يتخلى عن تشديد العقوبات ضد روسيا في حال تطبيق اتفاق الهدنة بأوكرانيا

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الاتحاد الأوروبي قد يتخلى عن تشديد العقوبات ضد روسيا في حال تطبيق اتفاق الهدنة بأوكرانيا الاتحاد الأوروبي قد يتخلى عن تشديد العقوبات ضد روسيا في حال تطبيق اتفاق الهدنة بأوكرانيا

ارشيفية

أكد هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة النظر في مسألة فرض عقوبات جديدة ضد موسكو في حال تطبيق اتفاق الهدنة في أوكرانيا وبدء مفاوضات سلمية في هذه البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “إيتار – تاس” الروسية اليوم الاثنين عن فان رومبوي قوله – في مقابلة مع قناة “في تي إر” الناطقة باللغة الفلمنكية – “إن روسيا وافقت على مفاوضات جادة بشأن أوكرانيا على مضض منها.. ونحن أعدننا حزمة من العقوبات بهدف زيادة الضغوط على روسيا، حيث من المفترض تبني هذه الحزمة الجديدة رسميا يوم الأربعاء المقبل”.

وأضاف “أننا مستعدون لإعادة النظر في مسألة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في حال الإلتزام بالتهدئة في أوكرانيا، وفي حال أدت تلك التهدئة إلى بدء مفاوضات سلمية.. علينا أن ننتظر قليلا كي ندرك مدى فعالية نظام وقف إطلاق النار”.

 

أ ش أ

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