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القبض على وكيل وزارة الكهرباء بالسويس بتهمة الانتماء للإخوان

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القبض على وكيل وزارة الكهرباء بالسويس بتهمة الانتماء للإخوان القبض على وكيل وزارة الكهرباء بالسويس بتهمة الانتماء للإخوان

صورة أرشيفية

القي ضباط الامن الوطني بالسويس فجر اليوم الاثنين، القبض على المهندس جاد المولي محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الكهرباء ورئيس محطة كهرباء موسي السابق الذى صدر قرار من قبل وزير الكهرباء الأسبوع الماضي بنقله إلى درجة خبير وهي درجة أقل بسبب أنتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابي.

قال قيادي أمني أن قوات الأمن القت القبض على وكيل وزارة الكهرباء بناء على اذن من النيابة العامة بضبط واحضاره بتهمة الانتماء للاخوان ومحاول تعطيل مرفق حيوي متمثل فى محطة كهرباء عيون موسي، وأضاف المصدر أن وكيل الوزارة حاليا يتم استماع اقواله بالامن الوطني قبل ترحيله للنيابة للتحقيق معه.

أضاف أن القوات القت القبض على فني بمحطة كهرباء عيون موسي يدعي “نادر محمود ” بنفس التهمة الانتماء للاخوان وجاري عرضه على النيابة العامة.

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