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وزير الاسكان والمرافق يصل سوهاج فى بدية جولة لمحافظات الصعيد

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وزير الاسكان والمرافق يصل سوهاج فى بدية جولة لمحافظات الصعيد وزير الاسكان والمرافق يصل سوهاج فى بدية جولة لمحافظات الصعيد

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وصل منذ قليل، لمحافظة سوهاج، الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتفقد مشروعات الإسكان الاجتماعي والمياه والصرف فى محافظة سوهاج.

وقد بدأ الوزير الزيارة بتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات ومعوقات العمل وموقف المرافق والخدمات والطريق الجديد المذمع انشاءة للربط بين مدينة سوهاج الجديدة بالكوامل ومدينة سوهاج الام.

ومن المنتظر ان يتفقد الوزير ومرافقوة  توسعات محطة مياه الشرب بحي غرب سوهاج ومتابعة مشروع الأسكان الأجتماعي بحي الكوثر ثم تفقد محطة مياه الشرب بمدينة طما.

وينهى زيارتة لمحافظة سوهاج بافتتاح محطة مياه الزهراء بمدينة طما.

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