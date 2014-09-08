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اليوم.. وزير الإسكان يزور محافظتى سوهاج وأسيوط ويتفقد عدد من محطات المياه

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اليوم.. وزير الإسكان يزور محافظتى سوهاج وأسيوط ويتفقد عدد من محطات المياه اليوم.. وزير الإسكان يزور محافظتى سوهاج وأسيوط ويتفقد عدد من محطات المياه

وزير الاسكان

تستقبل محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذي سيقوم بجولة يرافقة فيها اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج لتفقد مدينة سوهاج الجديدة وتفقد توسعات محطة مياه الشرب بغرب سوهاج ومتابعة مشروع الإسكان الإجتماعي بحي الكوثر ثم تفقد محطة مياه الشرب بمدينة طما وينهى زيارتة لمحافظة سوهاج بإفتتاح محطة مياه الزهراء بمدينة طما .

ثم يتوجه الوزير عقب انتهاء جولتة لسوهاج إلى محافظة أسيوط في جولة يرافقة فيها اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط يتفقدان خلالها العمل بمحطة مياه مركز صدفا والغنايم ويقوما بزيارة تفقدية لمدينة أسيوط الجديدة.

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