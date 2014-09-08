فتح باب المشاركة بمسابقة الأفلام بمهرجان السينما الأفريقية.. و«بوركينا فاسو»ضيف شرف

أعلنت، إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن فتح باب الاشتراك في «مسابقات الأفلام»، بدءًا من يوم أمس الأحد 9/7 ، على أن يغلق باب التقديم في 30 نوفمبر المقبل، فيما ستعلن لجنة الاختيار عن الأفلام المشاركة في أول يناير المقبل، ليعقد عقب ذلك المهرجان في دورته الرابعة في الفترة من 17 إلى 23 مارس 2015.

وقررت إدارة المهرجان، في بيان لها اليوم الأحد، فتح باب التسجيل في ورشة صناعة الأفلام «سيناريو وإخراج» بدءًا من اليوم، على أن يغلق التسجيل يوم 25 نوفمبر المقبل، وسيدير الورشة للعام الثالث على التوالي المخرج الإثيوبي الكبير هايلي جريما.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة المهرجان عن اختيار بوركينا فاسو ضيف شرف للدورة الرابعة، نظرًا لدورها الكبير في صناعة السينما داخل القارة والدور العظيم الذي لعبه مهرجان «فيسباكو» في عاصمتها واجادوجو كمساهم في توطيد العلاقات السينمائية والثقافية بين دول القارة الأم.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين وهي مؤسسة أهلية غير ربحية، وقد استضاف المهرجان في دورته الثالثة النجم الأمريكي الكبير داني جلوفر وعرض 110 أفلام من 41 دولة أفريقية.