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ضاحي خلفان: «زويل والباز ويعقوب نتاج ثورة العساكر»

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أبدى ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إعجابه بالعلماء الذين استعان بهم الرئيس عبدالفتاح ضمن فريقه الاستشاري.

وقال «خلفان»، في تغريدة له على «تويتر»، صباح الاثنين، «اذا استعان الرئيس السيسي بعلماء مثل أحمد زويل وفاروق الباز وغيرهما من علماء الخيرين، سيكون لمصر شأن عظيم في المستقبل شبه المتوسط».

وذكر أن استعانة السيسي بهؤلاء العلماء سيساعد مصر في النهوض من أزمتها قائلا: «إذا استطاع السيسي أن يشارك النخبة من العلماء والمخططين اﻻستراتيجيين شركاء له في النهوض بمصر، وأن يكون همه وهمهم النهوض بمصر..ستنهض بإذن الله».

وتساءل «خلفان» ساخرا: «ألم يكن (زويل) و(الباز) ومجدي يعقوب وغيرهم من علماء مصر نتاج ثورة العساكر؟».

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