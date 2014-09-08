وزير التموين: إقامة مدينة عالمية للسياحة والتسوق بمحور القناة

اتفق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، خلال اجتماعه مع الشيخ أحمد سالم السويدين، نائب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس المنظمة العربية الإفريقية للاستثمار والتطوير العقاري، الاثنين، على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن مشروعات مشتركة في مجالات إنشاء المدن التجارية والسياحية واستيراد وتصدير السكر للمنطقة العربية والإفريقية والآسيوية.

وقال الدكتور خالد حنفي، عقب الاجتماع الذي شهده السفير محمد ربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن المشروعات ستقام على محور قناة السويس الجديدة، وتتضمن إقامة مدينة عالمية للسياحة والتسوق تشمل نماذج أحياء من كل الدول العربية والمناطق الشهيرة في العالم وجذب الشركات العالمية.

وأكد الشيخ أحمد سالم السويدين أنه سيشرع في إعداد مذكرة التفاهم فورا مع مجموعة المستثمرين العرب ووضع الآليات موضع التنفيذ لبدء هذه المشروعات التي ستعود بالفائدة على مصر والمنطقة العربية.