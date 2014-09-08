«خلفان» ينتقد رئيس تونس: «الحاج الغنوشي آخره خطيب مسجد.. من اختاره ورطه»

انتقد نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، مساء الأحد، الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي، معتبرا أنه شخص لطيف ويداه بيضاء ولكن انتاجه «Zero» على حد تعبيره.

وقال «خلفان» في حسابه على «تويتر»: «يا جماعة الخير من يعرف اسم الرئيس التونسي يخبرني؟.. المشكلة ان الواحد مش حاس ان المرزوقي له دور».

وتابع قائلا: «والله لو عندي واحد طيب مثل المرزوقي اقاعده واقبله على راسه واقول له يا حبيبي استرح.. انت مش للتطوير انت للتصوير.. المنصف المرزوقي طيب وفقير ومسكين ويده نظيفة ولكن اﻻنتاج zero».

وأضاف: «صدوقوني والله لما اراه اعطف عليه.. الذين اختاروه ورطوه.. ماله خص بالإدارة».