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زويل: السيسي أول رئيس يلتقى بالعقول المصرية

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زويل: السيسي أول رئيس يلتقى بالعقول المصرية زويل: السيسي أول رئيس يلتقى بالعقول المصرية

كشف الدكتور أحمد زويل، المستشار العلمي للرئيس، تفاصيل لقائه أمس الأحد، مع الرئيس عبد الفتاح . لافتاً إلى مناقشتهما سبل وضع رؤية لتغيير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وأوضح زويل أن ذلك يأتى بدءاً من إنشاء المدينة العلمية على مساحة 200 فدان بمنطقة 6 أكتوبر، على أن يتم افتتاحها خلال فترة أقل من عام واحد.

وأضاف خلال لقائه بقناة «صدى البلد»: ”  تعاملت مع الرئيس حسني مبارك ومحمد مرسي والمجلس العسكري إلا أن هذه تعد المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس لمقابلة العقول المصرية” .

وتابع الحائز على جائزة نوبل: « منذ 15 عاما وأنا أحاول خدمة وطني على مدار 4 رؤساء جمهورية».

وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق الإنتاج والنهوض الاقتصادي إلا عن طريق الثورات الطبيعية والعمل الجاد، بجانب تخريج طلاب الجامعة بمستوى ينافس الطالب الكوري والصيني لكي يكون مؤهلاً للدخول إلى الانتاج العالمي.

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