الرئيس المصري يبحث والأمير سعود الفيصل أوضاع المنطقة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمقر رئاسة الجمهورية في القاهرة أمس صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة ووزير الخارجية المصري سامح شكري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، ورئيس الاستخبارات العامة المصرية محمد التهامي ومدير عام الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة النقلي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير إيهاب بدوي في بيان صحفي أن اللقاء تناول مجمل القضايا والأوضاع الراهنة في المنطقة والتهديد الذي تمثله التنظيمات الإرهابية المتطرفة المنتشرة في العراق وسورية. وأفاد بدوي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في ليبيا، محذرًا من مغبة التدخل الخارجي فيها.

كما أكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة ومن بينها مكافحة الإرهاب، تحقيقًا لاستقرار المنطقة بوجه عام، وإسهامًا في إعادة الاستقرار إلى كل من العراق وسورية والحفاظ على سلامتهما الإقليمية وسيادتهما وصون مقدراتهما بما يحقق صالح شعبيهما.