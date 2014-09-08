النوبيون يستعينون بلاعبي المنتخب لتدريب شبابهم

أكد المركز الإعلامي النوبي، NMC، أنه تم عقد اجتماع بين الكابتن نبيل ابراهيم، لاعب نادي المقاولون العرب سابقاً، ومحمد إبراهيم شاهين، رئيس النادي النوبي الرياضي، وحسام الدين محمود، عضو مجلس إدارة النادي النوبة العام السابق، مساء الأحد ، وذلك بمقر نادي المقاولون العرب، بهدف إقامة اجتماع موسع وعاجل مع لاعبي كرة القدم المصرية المنتميين للنوبة، وذلك بهدف النهوض بشباب أبناء النوبة ذو الهوية الرياضية وتدريب أجيال جديدة من الشباب الموهوبين والاستفادة من خبرات لاعبي كرة القدم المصرية المنتميين للنوبة وإقامة مباريات بينهم.

وأشار المركز أن هناك استعدادات لإجراء عدة مقابلات مع شباب الجمعيات النوبية، بواسطة رئيس النادي النوبة الرياضي، وعضو مجلس إدارة النادي النوبة العام السابق، لاختيار لاعبو النوبة الموهوبين والتنسيق مع قيادات الجمعيات، بهدف خدمة أبناء النوبة من خلال المجال الرياضي ، وبمتابعة كابتن نبيل إبراهيم، لاعب نادي المقاولون العرب سابقا.

يذكر أن الكابتن نبيل إبراهيم، أحد لاعبي نادي المقاولون العرب، وعمل مع قطاعات الناشئين بالنادي، وكان أحد النجوم المتميزين خلال وجوده بالمقاولون، حيث حصل الفريق على الميدالية الذهبية لأبطال الأندية الأفريقية لعامي 1982 و1983، ووسام الرياضة من الطبقة الثانية عام 1982، وأعلن اعتزاله رسمياً عام 1987.