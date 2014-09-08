فيديو.. عبدالله المغازي يكشف سبب رفضه منصب متحدث رئاسة الجمهورية

كشف الدكتور عبدالله المغازي، المتحدث السابق باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس بعد فوزه في الانتخابات طلب منه الانضمام للفريق الرئاسي كمتحدث لرئاسة الجمهورية، مضيفا: «فضلت خوض التجربة البرلمانية»، موضحا أن القصر الرئاسي مثل القفص الذهب بحكم حساسية المنصب والموضع.

وأشار «المغازي» خلال لقائه مع الإعلامي محمود رياض ببرنامج «نبض البلد» على قناة «مصر البلد» إلى أن منصب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يحتاج إلى دبلوماسي أكثر من أي شخص آخر، خاصة وأنه منصب لا يسمح للسياسي بعرض رؤيته أو وجهة نظره بل الالتزام في نطاق ضيق بما حدث أو صدر عن الرئيس.

ونوه «المغازي» إلى أنه حتى الآن لم يتم الموافقة على طلبه بعدم الانضمام للفريق الرئاسي، كاشفا في الوقت ذاته عن أنه اتخذ قراره منذ يوم 9 يونيو الماضي أثناء عمل الحملة الرئاسية.