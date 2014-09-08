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عين الحسود تطارد داليا البحيري وتدخلها المستشفى

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عين الحسود تطارد داليا البحيري وتدخلها المستشفى عين الحسود تطارد داليا البحيري وتدخلها المستشفى

الأحد 07-09-2014 18:27

يبدو أن عين الحسود أصابت الفنانة داليا البحيري، بعد أنّ حققت انتشاراً كبيراً، في برنامجها الجديد "قوي قلبك" الذي يُعرض على قناة "MBC "، والذي أُذيعت أولى حلقاته مساء الجمعة، كما أنّها تكرّمت منذ أيام في "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري"، إذ تعرّضت الفنانة لآلام في المعدة، اضّطرت على أثرها أن تُنقل إلى المستشفى من أجل إجراء الفحوصات الطّبية اللازمة.

داليا أكّدت لـ"سيدتي نت"، أنّها تحسّنت كثيراً، بعد أن قضّت ساعات في المستشفى، كما أوضحت أنّ الطّبيب المُعالج نصحها بعدم بذل أي مجهود، لمدة أسبوع، فضلاً عن اتّباع نظام غذائي معين .

وأضافت داليا: "سوف أقوم بالذهاب إلى المستشفى غداً لإجراءات فحوصات بـ"السونار" لكي أطمأن بشكل كامل على صحتي".

 

 

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