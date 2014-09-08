بالصور: رجاء الجداوي تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها المقربين

احتفلت الفنانة رجاء الجداوي بعيد ميلادها في أحد المطاعم المجاورة لمنزلها بالدقي، في حفل عائلي بسيطـ، حضره عدد من أصدقائها والمقربين منها.

وقد حرص على تهنئة الفنانة والتّواجد معها، كل من الفنانات: ميرفت أمين، ونجوى فؤاد، وغادة رجب، ودلال عبدالعزيز، كما شاركتها في الاحتفال الخبيرة التربوية دكتورة صبورة السيد، إذ قلن لها: "كل سنة وانتي طيبة يا أحلى فنانة فى الدنيا".

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