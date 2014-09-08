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وفاة نجمة أخرى من فرقة Ladies' Code متأثرة بجراحها

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وفاة نجمة أخرى من فرقة Ladies' Code متأثرة بجراحها وفاة نجمة أخرى من فرقة Ladies' Code متأثرة بجراحها

الأحد 07-09-2014 23:50

توفيت اليوم نجمة فرقة Ladies' Code الفنانة الكورية Kwon Ri-sae المعروفة بـ Rise، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها بعد تعرض الفرقة لحادث سير مروع فجر الخميس.

Rise البالغة من العمر 23 عاماً فارقت الحياة في المستشفى، وكشف أحد المتحدثين بإسم الفرقة أنها خضعت لعملية جراحية دقيقة في دماغها، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها بسبب وضعها الحرج.

يشار إلى أن الحادث الذي وقع منذ يومين أودى بحياة النجمة EunB على الفور.

 

 

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