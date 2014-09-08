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المديفر يعود بـ"لقاء الجمعة" ويحضّر "في الصميم 3"

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المديفر يعود بـ"لقاء الجمعة" ويحضّر "في الصميم 3" المديفر يعود بـ"لقاء الجمعة" ويحضّر "في الصميم 3"

الإثنين 08-09-2014 00:58

صرّح الإعلامي السعودي عبدالله المديفر لـ "سيدتي نت"، أنّه يستعد خلال أسبوعين إلى العودة للقاء جمهوره عبر برنامج "لقاء الجمعة"، على قناتي خليجية والرسالة.

وأوضح أنه سيبدأ قريباً التّحضير للموسم الثالث من برنامجه الحواري الرمضاني "في الصميم"، الذي عُرض على شاشة "روتانا خليجية" خلال الشهر الفضيل، إذ استضاف خلاله 30 شخصية عامة من كافة المجالات، بواقع ضيف لكل حلقة من داخل ومن خارج المملكة.

وأعرب المديفر عن سعادته بالنّجاح والمتابعة الكبيرة لبرنامجه "في الصميم" بموسمه الثاني، والذي حصل من خلاله على لقب أفضل مقدم برنامج منوعات، في الاستفتاء الجماهيري لمجلة "سيدتي"، لرمضان 2014، وقال: لا أنظر لهذا التكريم باعتباره جائزة نجاح، بل اعتبره مسؤولية مضاعفة على عاتقي لتقديم الأفضل للمشاهد دائماً".

 

 

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