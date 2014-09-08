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الليلة بدأ "العد العكسي" لأطلاق ألبوم مروان خوري الجديد

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الليلة بدأ "العد العكسي" لأطلاق ألبوم مروان خوري الجديد الليلة بدأ "العد العكسي" لأطلاق ألبوم مروان خوري الجديد

الإثنين 08-09-2014 02:06

أعلن الفنّان اللبناني مروان خوري عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنّه سيطلق الليلة ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "العد العكسي"، وذلك حصرياً على موقع "أنغامي" للأغاني.

وكان خوري قدّ صرّح بأنه سيطلق الألبوم في الثامن من أيلول/سبتمبر بعد أن كان من المقرر طرحه خلال عيد الفطر المبارك.

يشار إلى أن الألبوم يتضمن 14 أغنية منوعة.

 

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