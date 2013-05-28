8 طائرات حربية إسرائيلية تنتهك الأجواء اللبنانية

كثف الطيران الحربى الإسرائيلى اليوم، الثلاثاء، انتهاكاته للأجواء اللبنانية فى طلعات شملت كافة الأنحاء.

وأفاد بيان لقيادة الجيش اللبنانى، أن ثلاث طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلى خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائريا فوق منطقة الجنوب ثم غادرت تباعا باتجاه الأراضى المحتلة.

وخرقت ثلاث طائرات مماثلة الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والهرمل وبعلبك ثم غادرت تباعا باتجاه الأراضى المحتلة.

كما خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلى الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش.

>