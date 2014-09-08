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نائب عراقي: 12 ألف عائلة نازحة من الموصل إلى بغداد

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قال نائب عراقي، إن عدد العائلات النازحة من مدينة الموصل، عاصمة محافظة نينوى، شمالي البلاد، بلغ حتى مساء أمس الأحد، 12 ألف عائلة.

وقال عضو البرلمان العراقي عن محافظة بغداد، محمد الربيعي، إن «أعداد العائلات الموصلية النازحة إلى بغداد، وصلت إلى 12 ألف عائلة، تم تسكين 6 آلاف عائلة منها في المدارس، والعائلات الأخرى في مخيمات أنشأت في الجنوب الشرقي من العاصمة.

وأوضح «الربيعي» أن «نواب العاصمة بغداد ومجلس المحافظة بالتنسيق مع الاتحادية يعملون على نقل العوائل التي تم تسكينها في نحو 76 مدرسة مخصصة لاستقبال النازحين، إلى كرفانات، وذلك مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

ومنذ أكثر من شهرين، تسيطر جماعات سنية، يتصدرها تنظيم «الدولة الإسلامية»، على مناطق واسعة في محافظات شمالي وغربي العراق، من بينها مدينة الموصل.

وتمكنت القوات العراقية، مدعومة بميليشيات مسلحة موالية لها، وقوات إقليم شمال العراق (البيشمركة)، وبعد تدخل عسكري أمريكي، من طرد المسلحين وإعادة سيطرتها على عدد من المدن والبلدات بعد معارك ضارية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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