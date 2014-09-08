الحسين يستقبل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة مجلس التعاون

استقبل معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين، بمكتبه بمقر الهيئة، مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مضحي مطيران العاردي.

وجرى خلال الاستقبال الذي عقد أمس الأول بحث سبل التعاون وآفاق العمل المشترك بين المكتب وهيئة حقوق الإنسان.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أهمية القواسم المشتركة التي تربط دول مجلس التعاون والواجب المناط بأبناء دول المجلس التعاون في المحافظة على المكتسبات، واستثمار الروابط الاجتماعية والثقافية والقواسم المشتركة في تحقيق تعاون شامل وفاعل.

ودعا إلى تفعيل دور المكتب بما يسهم في الإرتقاء بعمل حقوق الإنسان في دول الخليج العربي وفي العالم، مبديًا استعداد الهيئة في مساعدة المكتب في كل ما يمكنه من أداء عمله وتحقيق أهدافه.

من جانبه أكد العاردي الدور الفاعل للملكة العربية السعودية وما تشهده من نقلات نوعية في حقوق الإنسان سواء من خلال الأنظمة التي صدرت أو من خلال البرامج الاجتماعية التي تخدم المواطن والمقيم في المملكة، منوهًا بنجاح الزيارة التي قام بها رؤساء أجهزة حقوق الإنسان بدول المجلس للمملكة العربية السعودية وما شاهدوه من إمكانيات وعمل دؤوب من الارتقاء بحقوق الإنسان من قبل هيئة حقوق الإنسان في المملكة.