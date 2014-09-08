تعثر مشروع إنشاء جسر بطول 1.5 كلم يمتد لأربع سنوات ويقلق أهالي سكاكا

استبشر الأهالي بإنشاء جسر الصناعية بالجوف تحديدا في مدينة سكاكا الواقع في تقاطع طريق الملك فهد وشارع العرب يمتد على طريق الملك فهد. لفك الاختناقات في تلك المنطقة والتقليل من الحوادث المرورية المتكررة. بدأ العمل في الموقع واغلقت الطرقات المؤدية اليه وتوقع الكثير ان مدة المشرو ع لا تتجاوز اشهرا قليلة وفق للمعطيات المتوفرة من قصر المسافة التي لا تتجاوز الكيلو ونصف وحجم البناء المتوقع ولكن مرت السنة الاولى دون انجاز يذكر مع ظاهرة تعثر المشاريع وكثرة مشاكل المقاولين المتكررة وزيارة المسؤولين المتكررة للموقع استبشر الاهالي ان يتم الانجاز في السنة التالية. ولكن خاب الامل واصبح المشروع العائق الاكبر للاهالي حيث يدخل الان عامه الرابع والانجاز لا يتجاوز ٥٠٪ .

ازدحام وازعاج متكرر

يشهد اكبر اختناق مروري في المدينة كل صباح حيث اغلق اكثر التقاطعات الحيوية بالمدينة تقاطع طريق الملك فهد مع شارع العرب الذي يربط المدينة بطريق جامعة الجوف للبنات والمنطقه الصناعية شرقا وغربا لسوق الخضار الرئيسي، واوجدت الاعمال عائقا كبيرا ومعضلة على سالكي الطريق وساكني الاحياء القابعة حول الموقع حيث تم تحويل الطريق داخل الاحياء المجاورة غير المهيأة للحركة المرورية النشطة مما سبب الازعاج والاختناقات المتكررة

مواقف ومكب للخردة

ومع مرور الزمن عاما بعد عام اصبح الجسر مظلة لسيارات العاملين في الاماكن القريبة ومأوى للعمالة المخالفة ومكبا للنفايات ومجمعا لمخلفات الصناعية المجاورة للموقع من خردة وسيارات تالفة.

اغلاق المحال والمنشآت الصناعية

اغلقت جميع المنشآت الخاصة المحيطة بالموقع لخسارة اصحابها وتضرر اصحاب العقار لعزوف المستأجرين والمستثمرين بسبب الاعمال التي قطعت الطرق لمحالهممما صعب الوصول اليها

وقمنا بجولة للالتقاء بأحد المشرفين او المهندسين العاملين بالمشروع ولم يكن هناك بالموقع الا ثلاثة من العمال لا يمتلكون اي معلومة حول مدة انجاز العمل وعددا قليلا من المعدات ومخلفات العمل تملأ المكان.

وتحدثنا الى بعض المواطنين حيث قال المواطن محمد عبدالرحمن المقاود:طال انتظارنا للمشروع حتى اصبح حلما واتمنى من المسؤولين الوقوف ومراقبة الحلول السريعة والجادة لانهاء معاناتنا اليومية طيلة الاربع سنوات الماضية حيث ان اغلاق الطريق ادى الى كثير من المشاكل واجزم ان٧٠٪ من سكان المنطقة يتجهون صباحا لمجمع كليات البنات التابع لجامعة الجوف في اللقائط شرقا ذهابا وايابا.

وقال المواطن فهد احمد الطويل:ان اغلاق التقاطع القابع فيه الجسر سبب مشاكل اقتصادية لاصحاب المحلات وازعاجا دائما لسكان المنطقة المجاورة له وارجو من الله ان يصل صوتنا للمسؤول للتدخل لانهاء المعاناة مهما كبرت المشاكل وكثرت لا يستغرق الانجاز اربع سنوات متتالية.

وقال المواطن محمد السرحاني: اتمنى من المسؤولين بحث القضية بشكل جدي وارشح جسر الصناعية ان يدخل موسوعة جينيس للارقام القياسيه كابطأ انجاز عمراني حيث لا من المنطق ولا من العقل ان يستغرق جسر طوله كيلو ونصف مدة اربع سنوات مهما كانت الصعوبات مع دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لمشاريع البنية التحتية في المملكة. واضاف المواطن عبدالعزيز صنيتان الدرعان:انا اسكن في المنطقة المجاورة للجسر واشهد المعاناة يوميا من ازدحامات وحوادث واضيف اننا افتقدنا للراحة والهواء النقي وتحول الطريق المحول اليه بشكل بدائي الى تراب متطاير على مدار الساعة حيث جميع مرتادي الصناعية من معدات ثقيلة وغيره تمر داخل الاحياء السكنية في طرق ضيقة لا تستوعب حجم الحركة المرورية اليومية مما اضر بجميع الطرق داخل الاحياء.