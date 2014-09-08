فريق طبي من «تخصصي الرياض» يجري عملية قسطرة للدماغ بالأشعة التداخلية في نجران

قام فريق طبي متخصص من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بإجراء عملية قسطرة للدماغ باستخدام الأشعة التداخلية لمريض يعاني من تشوه بالأوعية الدموية في الدماغ وذلك بمستشفى الملك فهد في نجران والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة نجران، بهدف تجنيب المريض مشقة السفر إلى الرياض. وذكر الدكتور جهاد بن عبدالله الوطبان استشاري الأشعة التداخلية ومدير إدارة خدمات التعاون الصحي المشترك بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، أن العملية تم إجراؤها في مقر إقامة المريض بعد التأكد من إمكانات الجهاز الخاص بالأشعة التداخلية الثنائي (Biplane Angiography System ) المتوافر لدى مستشفى الملك فهد من خلال مهندس الأجهزة الطبية المرافق والفني المختص من المستشفى التخصصي اللذَين قاما بفحص المعدات اللازمة لإجراء العملية بطريقة آمنة، وذلك بهدف رفع كلفة وعناء السفر عن المريض وذويه إلى جانب تخفيف الضغط على المستشفى التخصصي في الرياض، لافتاً إلى أنه تم نقل معلومات المريض وصور الأشعة بطريقة إلكترونية إلى الملفات الطبية والأشعة لدى المستشفى التخصصي لغرض المتابعة فيما بعد من قبل المستشفيين.

وفي الإطار ذاته، أشار الدكتور الوطبان إلى أن إدارة خدمات التعاون الصحي المشترك بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تعمل مع إدارة مستشفى الملك فهد في نجران على زيادة التعاون لفتح عيادات متخصصة جديدة، لافتاً إلى أن ذلك سيُمكن الكثير من المرضى من متابعة حالاتهم ومواعيدهم من خلال التواصل مع المكتب التابع للمستشفى التخصصي في منطقتهم وربما إجراء العمليات بدون الحاجة للسفر وبالتالي تقليل الجهد وتوفير الوقت والتكلفة وذلك باستخدام تقنية الاتصالات الحديثة والشبكة الالكترونية.

يشار إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ومن خلال إدارة خدمات التعاون الصحي قد دشن مكتباً للتنسيق بمستشفى الملك فهد بنجران عام 1998م وتتلخص مهامه الأساسية في متابعة إجراءات المرضى المحولين وتنسيق العيادات الدورية والمواعيد وإعادة صرف الدواء وتنسيق إجراءات فحوصات ما قبل التنويم وإرسال عينات المختبر، بالإضافة إلى تقديم الرأي الطبي الثاني عن بعد.