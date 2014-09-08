ضبط 8 سائقين تحاليلهم ايجابية تناول مخدرات بسوهاج‎



> قامت إدارة مرور سوهاج بإشراف العميد مدير الإدارة وضباط الإدارة وقوات بحثية ونظامية بالاشتراك مع مديرية الصحة بسوهاج بحملة علي الطريق الزراعي الشرقـي قامت بفحص عدد”30″ حالة لعينة بول لقائدي سيارات الأجرة والنقل المارة علي الطريق .

أسفرت الحملة عن ضبط عدد”8″ حالات أثبتت التحاليل ايجابيتها لتناوله المواد المخدرة بالمخالفة لنص لمادة “66″ ن قانون المرور رقم “121″ لسنة 2008 بيانهم كالأتي – أحمد سعد أحمد – قائد السيارة رقم 50510 نقل سوهاج – ويقيم دائرة مركز أخميم و- التوني أحمد مصطفي تمام – قائد السيارة 56043 نقل سوهاج – ويقيم دائرة مركز دار السلام و- عطية رشدي غالي – قائد السيارة رقم 57118 نقل أسيوط – ويقيم دائرة مركز ساحل سليم ” أسيوط ” و- عماد عبد الرحيم حسن – قائد السيارة رقم 55723 نقل سوهاج – ويقيم دائرة مركز دار السلام و- محمود إبراهيم سليمان – قائد السيارة رقم 93664 نقل الدقهلية – ويقيم صهرجت الصغرى ” الدقهلية ” و- محمود أحمد محمد – قائد السيارة رقم 74381 نقل بني سويف – ويقيم دائرة مركز ناصر ” بني سويف ” و- فهد جمال أحمد محمد – قائد السيارة رقم 49400 نقل سوهاج – ويقيم دائرة مركز جهينة و- منتصر عوض أبو المجد – قائد السيارة رقم 2895 نقل سوهاج – ويقيم دائرة مركز دار السلام .

تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 9260 ، 9261 ، 9262 ، 9265 ، 9264 ، 9263 ، 9267 ، 9266 إداري مركز أخميم لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف