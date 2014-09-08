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«أوباما» يعلن الأربعاء المقبل عن خطته لمواجهة «داعش»

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قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن المرحلة المقبلة الآن هي في الانتقال إلى نوع من الهجوم على تنظيم (الدولة الإسلامية)، وتنفيذ بعض الاستراتيجيات الهجومية ضدها».

وأضاف «أوباما» في مقابلة مع «إن بي سي نيوز»، الأحد، والتي تعهد فيها بمواصلة العمل «على صد تنظيم داعش وتقويضِ قدراته خلال أشهر قبل هزيمته».

وقال «أوباما» إنه في صدد تطوير إستراتيجية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيقدم الأربعاء «خطته للتحرك» ضد التنظيم، وذلك عقب لقاء مع أعضاء الكونجرس الثلاثاء، مع التأكيد على أنه لن يرسل قوات أمريكية برية.

وعن ملامح تلك الاستيراتيجية قال الرئيس الأمريكي إن الأمر «لا يتمثل في إرسال 100 ألف جندي أمريكي»، مشددا «لن يكون بمثابة إعلان عن إرسال قوات أمريكية على الأرض ليس أمراً مماثلا للحرب في العراق 2003».

وأوضح «سنكون طرفا في تحالف دولي من خلال تنفيذ غارات جوية دعما للقوات العراقية والكردية»، مضيفا «سنضعفهم وسنقلص مساحة الأراضي التي يسيطرون عليها. وسننتصر عليهم في النهاية».

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