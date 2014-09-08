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حسن روحاني: نار الفتنة في المنطقة قد تصل إلى الآخرين خارجها

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وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني انعدام الأمن، وعدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة حاليا، بأنها مشكلة کبري، وقال إن النيران المشتعلة في المنطقة اليوم، هي فتنة قد تصلإلى الآخرين خارج المنطقة.

وقال «روحاني» في كلمة له خلال اجتماع المجلس الإداري في محافظةخرسان الرضوية شمال شرق إيران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وأعرب «روحاني» عن أمله أن يتم السيطرة على هذه المشاکل، لأن انعدام الأمن في المنطقة أمر في غاية الخطورة.

وأکد أن إيران ساعدت الآخرين في الأمن، وهناك بعض القضايا لا يمكن الحديث عنها في هذا الظروف، وقد نتحدث عن هذا الأمر في المستقبل.

وأوضح أن الشعب العراقي يعيش اليوم أوضاعا صعبة جدا وهناك أخبار لا يتحمل الإنسان سماعها ناهيك عن رؤيتها.

وأشار إلى أن «داعش» تبيع في العراق الفتيات والأولاد في الأسواق، مضيفا: «هل يعقل أن مثل هذه الكارثة تحدث في بلد جار مسلم لنا».

وأشار إلى انعدام الأمن في سوريا ولبنان وفلسطين وليبيا وباکستانوأفغانستان، وإن هناك کوارث تقع بسبب انعدام الأمن، وأن الأعداء

أوجدوا مشاکل کبيرة جدا للعالم الإسلامي.

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