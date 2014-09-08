بالفيديو .. مولر ينقذ أبطال العالم من فخ اسكتلندا

نجح توماس مولر مهاجم منتخب ألمانيا في قيادة منتخب بلاده للفوز على اسكتلندا 2-1 في تصفيات يورو 2016 يوم الأحد.
وحل المنتخب الاسكتلندي ضيفا على أبطال العالم في افتتاح مبارياتهما بتصفيات بطولة يورو 2016.
وتقدم مولر لألمانيا برأسية رائعة في الدقيقة 18 وسط سيطرة ألمانية على اللقاء.
وفي الشوط الثاني ضرب أنيا مهاجم اسكتلندا مصيدة التسلل الألمانية لينفرد بمانويل نوير ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 66.
لكن مولر لم يجعل اسكتلندا تسعد بتعادلها كثيرا، حين تابع كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء بتسديدة في المرمى بالدقيقة 70.
وتحتل ألمانيا المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن بولندا التي اكتسحت جبل طارق 7-0.