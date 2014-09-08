بالفيديو .. ليفاندوفسكي ' سوبر هاتريك ' في فوز تاريخي لبولندا على جبل طارق

سجل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا أربعة أهداف في فوز بنتيجة 7-0 على جبل طارق في أول مشاركة أوروبية رسمية للأخير يوم الأحد بالتصفيات المؤهلة ليورو 2016.

ويعد الفوز تاريخي لبولندا، إذ أنه أكبر انتصار خارج ملعب المنتخب البولندي في المباريات الرسمية طوال تاريخه.

سجل كامل جروسيكي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 11 و48، ثم رد عليه ليفاندوفسكي بمثلهما في الدقيقتين 50 و53.

وأحرز لوكاس زوكلا هدفا خامسا في الدقيقة 58، وأتم مهاجم بايرن ميونخ ليفاندوفسكي المباراة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 86 و90.

الفوز حصد لبولندا ثلاثة نقاط في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ألمانيا التي فازت على اسكتلندا وأيرلندا التي انتصرت على جورجيا.

وتتصدر بولندا بفارق الأهداف.

شاهد الأهداف السبعة