أخبار عاجلة

8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. ليفاندوفسكي ' سوبر هاتريك ' في فوز تاريخي لبولندا على جبل طارق

Google+ Print
بالفيديو .. ليفاندوفسكي ' سوبر هاتريك ' في فوز تاريخي لبولندا على جبل طارق بالفيديو .. ليفاندوفسكي ' سوبر هاتريك ' في فوز تاريخي لبولندا على جبل طارق

سجل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا أربعة أهداف في فوز بنتيجة 7-0 على جبل طارق في أول مشاركة أوروبية رسمية للأخير يوم الأحد بالتصفيات المؤهلة ليورو 2016.

ويعد الفوز تاريخي لبولندا، إذ أنه أكبر انتصار خارج ملعب البولندي في المباريات الرسمية طوال تاريخه.

سجل كامل جروسيكي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 11 و48، ثم رد عليه ليفاندوفسكي بمثلهما في الدقيقتين 50 و53.

وأحرز لوكاس زوكلا هدفا خامسا في الدقيقة 58، وأتم مهاجم بايرن ميونخ ليفاندوفسكي المباراة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 86 و90.

الفوز حصد لبولندا ثلاثة نقاط في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ألمانيا التي فازت على اسكتلندا وأيرلندا التي انتصرت على جورجيا.

وتتصدر بولندا بفارق الأهداف.

شاهد الأهداف السبعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم