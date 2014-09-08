«أبوظبي للصيد والفروسية» أحد أهم 4 معارض عالمية

أكد محمد خلف المزروعي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مستشار الثقافة والتراث في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي أن معرض الصيد أصبح يمثل الآن أحد أهم 4 معارض دولية متخصصة في الصيد والفروسية، حيث اكتسب المعرض منذ إطلاقه في 2003، اهتماماً عالمياً واسع النطاق، وانتشاراً شعبياً على الصعيدين المحلي والإقليمي ونمواً عاماً بعد آخر.

وقال المزروعي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل وفعاليات المعرض: إن النجاح العالمي الذي حققه المعرض ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي يحظى به من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الدائمة من قبل راعي المعرض سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس نادي صقاري الإمارات، وهو ما يعكس الحرص البالغ للقيادة الرشيدة على تعزيز جهود إحياء التراث الإماراتي والمحافظة على رموز التراث العربي الأصيل، وتوجيهاتهم الدائمة نحو صون ركائز التراث العريق لإمارة أبوظبي.

ونوه رئيس اللجنة العليا للمعرض بالدعم الدائم لجهود صون التراث الثقافي من قبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ولتوجيهاتهما الدائمة نحو تعزيز جهود الحفاظ على التراث.

وأشار المزروعي إلى أن المعرض الذي يفتتح يوم الأربعاء في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بات اليوم من أهم الفعاليات التي نجحت قي إبراز التراث العريق للإمارات، كالصقارة والفروسية والصيد البحري والحرف والفنون اليدوية، بما يُعبّر عن صميم الحياة الإماراتية بكل تفاصيلها في دار زايد أرض الخير والمحبة، ويجعله صورة حية ومباشرة تعكس نمط الحياة القديمة التي عاشها الأجداد، وعاصرها الآباء، ويفخر بها الأبناء.

تطور ملحوظ

وقال إن المعرض يشهد هذا العام تطوراً ملحوظاً وزيادة في المشاركة الإقليمية والدولية، حيث زادت المساحة الصافية المخصصة للشركات العارضة بما يفوق 18% من 14345 م2 إلى أكثر من 17000 م2، كما زاد عدد الدول المشاركة وعدد العارضين بنسب مماثلة، حيث يشارك في هذه الدورة أكثر من 640 شركة من 48 دولة (مقابل 605 شركات من 41 دولة العام الماضي).

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وقال إن المشاركة المحلية للشركات الإماراتية بارزة في هذا المعرض، حيث تزيد على 120 شركة محلية، والعديد من المؤسسات والجهات الحكومية والرسمية ذات الصلة بالحفاظ على البيئة وصون التراث.

وأضاف: تتمثل أبرز معايير نجاح معرض أبوظبي باجتذاب أعداد متزايدة من السياح والزوار وخاصة من العائلات، الذين ينتظرون المعرض السنوي بشوق كبير. ونُشير هنا إلى أنّ عدد زوار المعرض في دورته العام الماضي (أبوظبي 2013) وعلى مدى أيامه الأربعة قد بلغ ما يُقارب 119000 زائر، وهو أعلى عدد من الزوار يستقطبه المعرض في تاريخه.

جديد المعرض

استعرض عبد الله القبيسي مدير المعرض أهم البرامج المصاحبة للمعرض لهذا العام، ومنها عروض فرقة أبوظبي للفنون الاستعراضية (الحربية واليوله والتغرودة)، التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ودروس في ركوب الخيل ومهارات الفروسية مع القفز وطرق العناية بالخيول، تقديم نادي ظبيان للفروسية، إضافة إلى دروس ركوب الخيول والعناية بها وعروض لكلاب السلوقي بكل أنواعها تقديم نادي تراث الإمارات واستعراض قفز الحواجز للخيول، تقديم قيادة الوحدات المساندة/ القيادة العامة للقوات المسلحة.

فعاليات

كما تتضمن الفعاليات مسابقة جمال كلب الصيد (السلوقي العربي)، وعروض المطاردة من تقديم نادي صقاري الإمارات ومزاد للهجن بإشراف المجموعة العلمية المتقدمة/ مركز الأبحاث البيطري.

وأشار القبيسي إلى أن الفعاليات تتضمن إنشاء ساحة لتقديم المنتجات الحصرية والأكثر ابتكاراً، والترويج لها تحت مسمى « تعرض لأول مرة»، ونضعها في مدخل المعرض. وإضافة إلى ذلك، سوف تتاح الفرصة أمام الجهات العارضة لوضع معلومات تخص هذه المنتجات مع ذكر رقم منصة العرض، ما يشجع رواد المعرض على زيارة هذه المنصة في الداخل والاطلاع أكثر وسيكون جديد المعرض متحفاً تراثياً يستعرض ممارسات الصيد في الإمارات وأساليبه مع عرض حي للمشغولات اليدوية، إضافة لتنظيم جولات للمدارس في المعرض للاستفادة من الأنشطة التعليمية والتثقيفية.

وخاصة من خلال ورش عمل ومحاضرات في ركن المعرفة والبرنامج التعليمي المكثف للمعرض، الذي يُقدّم للعارضين والزوار بعض الأفكار الإبداعية لتشجيع الجهات العارضة على المشاركة برسالة تعليمية موجزة وبسيطة، بينما يقومون في الوقت ذاته بالترويج لمنتجاتهم وخدماتهم في هذه التظاهرة، ومنهم منظمو رحلات السفاري على سبيل المثال.

وأشار إلى المشاركة المتميزة هذا العام في قطاع الفروسية، الذي شهد خلال الدورات الأخيرة تطوراً ملحوظاً وكبيراً، وذلك بفضل دعم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، الذي أصبح حدثاً سنوياً دولياً تترقبه كبرى مضامير الخيل في العالم.

فعاليات قاعة العروض – المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2014»

الأربعاء، 10 سبتمبر

فعالية «تعريف واستعراض الطيور» مع جلسة تصوير، تقديم حديقة حيوانات العين 11:00صباحاً

استعراض الببغاء، تقديم حديقة حيوانات العين 11:10صباحاً

استعراض قفز الحواجز للخيول، تقديم قيادة الوحدات المساندة / القيادة العامة للقوات المسلحة 11:45صباحاً

دروس في ركوب الخيل ومهارات الفروسية مع فقرة الترويض، تقديم نادي ظبيان للفروسية 12:05 ظهراً

دروس ركوب الجمال والعناية بها، تقديم نادي تراث الإمارات 12:35 ظهراً

فقرة قفز الحواجز وطرق العناية بالخيول، تقديم نادي ظبيان للفروسية 4:30 عصراً

فعالية «تعريف واستعراض الطيور» مع جلسة تصوير، تقديم حديقة حيوانات العين 5:30 عصراً

استعراض «ملك السماء»، تقديم حديقة حيوانات العين 6:00 مساءً

استعراض مهارات الكلاب البوليسية، تقديم K9 – شرطة أبوظبي 6:30 مساءً

استعراض الببغاء، تقديم حديقة حيوانات العين 7:00 مساءً

فرقة أبوظبي للفنون الاستعراضية ، تقديم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 7:30 مساءً

اختتام الفعاليات 9:00 مساءً

الخميس، 11 سبتمبر

فعالية «تعريف واستعراض الطيور» مع جلسة تصوير، تقديم حديقة حيوانات العين 11:00صباحاً

استعراض الببغاء، تقديم حديقة حيوانات العين 11:10صباحاً

التسجيل للدورة التاسعة في مسابقة جمال السلوقي العربي 12:00 ظهراً

الدورة التاسعة لمسابقة جمال السلوقي العربي بتنظيم نادي صقاري الإمارات 1:30 ظهراً

استعراض قفز الحواجز للخيول، تقديم قيادة الوحدات المساندة / القيادة العامة للقوات المسلحة 5:00 مساءً

دروس في ركوب الخيل ومهارات الفروسية مع فقرة الترويض، تقديم نادي ظبيان للفروسية 5:20 مساءً

دروس ركوب الجمال والعناية بها، تقديم نادي تراث الإمارات 6:30 مساءً

استعراض «ملك السماء»، تقديم حديقة حيوانات العين 7:00 مساءً

استعراض مهارات الكلاب البوليسية، تقديم K9 – شرطة أبوظبي 7:30 مساءً

فرقة أبوظبي للفنون الاستعراضية، تقديم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 8:00 مساءً

اختتام الفعاليات 9:30 مساءً

الجمعة، 12 سبتمبر

فعالية «تعريف واستعراض الطيور» مع جلسة تصوير، تقديم حديقة حيوانات العين 11:00 صباحاً

استعراض مهارات الكلاب البوليسية، تقديم K9 – شرطة أبوظبي 11:10صباحاً

التسجيل للدورة التاسعة في مسابقة جمال السلوقي العربي 12:00 ظهراً

الدورة التاسعة لمسابقة جمال السلوقي العربي بتنظيم نادي صقاري الإمارات 1:30 ظهراً

استعراض الببغاء، تقديم حديقة حيوانات العين 5:30 مساءً

فرقة أبوظبي للفنون الاستعراضية، تقديم لجنة إدارة ال ادي صقاري الإمارات 1:30 ظهراً

استعراض الببغاء، تقديم حديقة حيوانات العين 5:30 مساءً

استعراض قفز الحواجز للخيول، تقديم قيادة الوحدات المساندة / القيادة العامة للقوات المسلحة 6:00 مساءً

دروس في ركوب الخيل ومهارات الفروسية مع قفز وطرق العناية بالخيول، تقديم نادي ظبيان للفروسية 6:20 مساءً

استعراض مهارات الكلاب البوليسية، تقديم K9 – شرطة أبوظبي 7:00 مساءً

استعراض «ملك السماء»، تقديم حديقة حيوانات العين 7:30 مساءً

فرقة أبوظبي للفنون الاستعراضية ، تقديم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 8:00 مساءً

اختتام الفعاليات 9:30 مساءً

السبت، 13 سبتمبر

فعالية «تعريف واستعراض الطيور» مع جلسة تصوير، تقديم حديقة حيوانات العين 11:00 صباحاً

دروس في ركوب الخيل ومهارات الفروسية مع فقرة الترويض، تقديم نادي ظبيان للفروسية 11:10صباحاً

دروس ركوب الجمال والعناية بها، تقديم نادي تراث الإمارات 11:40صباحاً

عرض المطاردة الخاصة بالسلوقي العربي بتنظيم نادي صقاري الإمارات 1:30 ظهراً

استعراض الببغاء، تقديم حديقة حيوانات العين 5:30 مساءً

استعراض قفز الحواجز للخيول، تقديم قيادة الوحدات المساندة / القيادة العامة للقوات المسلحة 6:00 مساءً

دروس في ركوب الخيل ومهارات الفروسية مع قفز وطرق العناية بالخيول، تقديم نادي ظبيان للفروسية 6:20 مساءً

استعراض مهارات الكلاب البوليسية، تقديم K9 – شرطة أبوظبي 7:00 مساءً

استعراض «ملك السماء»، تقديم حديقة حيوانات العين 7:30 مساءً

فرقة أبوظبي للفنون الاستعراضية ، تقديم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 8:00 مساءً

اختتام الفعاليات 9:30 مساءً