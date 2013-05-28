رفض استئناف أحد المتهمين فى أحداث جمعة “العودة للميدان” واستمرار حبسه

رفض المستشار وائل الشيمى قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الاستئناف على أمر حبس أحمد ممدوح أحد المتهمين فى أحداث اشتباكات جمعة “العودة للميدان” مع استمرار حبسه ، على أن يجدد له بتاريخ 4 يونيو المقبل .

دفع أشرف جمال محامى المتهم فى أحداث الاشتباكات بجمعة العودة إلى الميدان أمام قاضى المعارضات بحق التظاهر السلمى الذى يكفله القانون والدستور وأن هذا هو ما قام به المتهم دون أعمال عنف وأن الشرطة مازالت تقوم بتلفيق الاتهامات دون تمييز وأن معظم المتهم حدث وطالب الدفاع فى نهاية مرافعته بإخلاء سبيل المتهم بأى ضمان مالى مراعاة لمستقبله ودخوله فى الامتحانات التى منعته من الحضور أمام المحكمة الجلسة السابقة .

كان المستشار وائل الشيمى قد قرر تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المتهم أحمد ممدوح على قرار حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات على خلفية أحداث جمعة العودة للميدان لجلسة 28 مايو .

يذكر ان أشرف كمال عبد العزيز محامى المتهم أحمد ممدوح قد تقدم بطلب إلى المستشار وائل الشيمى لتأجيل نظر الاستئناف على أمر حبس المتهم على خلفية أحداث إشتباكات جمعة العودة للميدان لحين حضوره عقب تأدية إمتحانات أخر العام .

كان المستشار أحمد عبد الله، قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، قرر تجديد حبس المتهم 15 يوم على ذمة التحقيقات ، وكان قد تغيب اليوم عن نظر إستئناف امر حبسه مع عشرة أخرين لأداءه إمتحانات أخر العام .